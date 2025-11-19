Son 8 los detenidos de la banda de "falsos" cambistas, conocé como operaban

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta desarticuló a una banda delictiva que cometía robos calificados con uso de arma de fuego en la Capital. Operaba bajo la modalidad de falsos cambistas.

Desde primera hora de ayer policías de distintas áreas allanaron 12 inmuebles en barrios de zona sudeste. En ese contexto, 8 hombres fueron detenidos. Se secuestraron vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y más de 4500 dosis de droga.

El operativo fue supervisado por el subjefe de Policía, Walter Toledo y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar.

Intervino la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías 8.