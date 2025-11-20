Convocan a una marcha para reclamar justicia por Santiago Liquín

Vecinos, familiares y amigos de Santiago Liquín convocaron a una marcha este 23 de noviembre a las 15:00 en Parque Sur, para exigir justicia por el joven que murió tras ser embestido por un conductor alcoholizado en avenida del Carnaval.

La movilización busca visibilizar el caso, reclamar avances en la causa y exigir una pena ejemplar para el responsable.

La familia difundió una imagen invitando a la comunidad a sumarse al pedido, bajo la consigna “Justicia para Santiago Liquín”, que ya circula en redes y grupos barriales.

El caso provocó una fuerte reacción en los barrios del sur, donde Santiago era muy querido. La indignación crece entre los vecinos, quienes remarcan que se trató de un siniestro evitable provocado por la combinación de alcohol y conducción imprudente.