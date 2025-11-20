En 2026 comenzará a funcionar el Fondo para impulsar MiPyMEs en Salta

En un encuentro realizado en la Cámara de Comercio, la coordinadora Financiera del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Natalia Suppa, y el secretario de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Rodrigo Monzo, presentaron ante cámaras empresariales, pymes y comerciantes los alcances de Fogasal, una herramienta para potenciar el financiamiento productivo y la inclusión financiera.

“Este fondo tiene como principal función el otorgamiento de avales para respaldar operaciones crediticias. Su intervención se produce cuando una empresa, al solicitar un préstamo bancario, carece del suficiente respaldo patrimonial exigido. Ante la imposibilidad de proporcionar esta garantía por sí misma, Fogasal está facultado para concederlo, actuando como garante y facilitando el acceso al financiamiento”, explicó Suppa.

Se operará bajo la figura de un fideicomiso administrado por una fiduciaria, que será la encargada de gestionar las solicitudes de garantía de los interesados antes de agilizar el contacto con las entidades de crédito. Se proyecta que el instrumento comenzará a operar a inicios del próximo año, con el objetivo de dotar de competitividad a las distintas compañías, atraer inversiones, generar confianza, y consolidar a Salta como un polo de desarrollo económico en el norte argentino.

El presidente de la Cámara, Gustavo Herrera, destacó la "urgente necesidad de contar con este instrumento clave para la sostenibilidad y el crecimiento de nuestras pymes, sobre todo en este contexto”.

Acompañaron la presentación el coordinador General del Ministerio de Gobierno, Javier Solá, y el consultor en el armado de fondos de garantías provinciales, Sergio Pereda.