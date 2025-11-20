Orán: Imputan a un conductor borracho por atropellar a un joven con discapacidad

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, imputó de manera provisional a un hombre de 33 años por el delito de lesiones leves culposas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de noviembre.

La causa se inició tras la denuncia de la madre de un joven con discapacidad, quien relató que su hijo circulaba en un karting por la vía pública cuando fue embestido por un automóvil. El impacto le provocó lesiones y el conductor del vehículo presuntamente intentó darse a la fuga.

Al ser interceptado por efectivos policiales, el hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado alarmante: 2.04 g/l de alcohol en sangre.

El fiscal Salinas remarcó la gravedad del hecho, señalando que el acusado “condujo de manera temeraria un vehículo con motor por una avenida altamente transitada, poniendo en riesgo la seguridad pública y la integridad física de las personas”.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y avanzar hacia la eventual elevación a juicio.