Ataque en un boliche de Orán: La madre de Jorge denuncia que los agresores “están libres y de asado”

La madre de Jorge Morales, el joven brutalmente golpeado a la salida del boliche SET en Orán, volvió a apuntar contra la Justicia y denunció que los agresores ya están en libertad. Mariela, su mamá, expresó su indignación en diálogo con Orán al Momento y aseguró que la familia está atravesando un duro proceso mientras deben costear todos los gastos del tratamiento.

“Esto es un tratamiento de seis meses más o menos, y bueno, estamos en tribunales pidiendo justicia, porque esos chicos están libres y estuvieron comiendo asados”, denunció.

Según relató, la audiencia prevista fue suspendida justo un día después de que los acusados recuperaran la libertad. “Capaz que mi hijo moría y ahí iban a hacer audiencia. No sé si tenía que morir mi hijo para que haya justicia. Con el caso de Tiago no pasa nada y el chico falleció”, cuestionó, aludiendo a otro ataque violento ocurrido en la ciudad.

Mariela afirmó sentirse “indignada, con impotencia y mucha bronca”, y sostuvo que “muchos en la Justicia se vendieron por unos pesos que no les va a alcanzar para mucho”. También criticó que quienes debían intervenir “no tuvieron en cuenta el estado en el que estaba mi hijo”.

La familia continúa exigiendo que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales y que se garantice el avance de la causa.