Una médica salteña sobrevivió después de caer 11 pisos atrapada en un ascensor

Una médica salteña vivió un momento de terror cuando quedó atrapada en un ascensor y este se precipitó 11 pisos. A pesar del gran impacto solo sufrió heridas leves.

El accidente ocurrió en un edificio de 12 pisos en Córdoba capital, donde reside Michelle Figueroa. Según contó la médica, vive en el último piso y había tomado el ascensor para ir a buscar un pedido.

“En la pantalla, aparecía el número de piso 12, 11, 10, nueve, hasta que en un momento, empiezo a sentir una velocidad mucho más rápida en el descenso, empiezan a temblar las paredes, los espejos, el techo", recordó en diálogo con eltrece.

Al llegar al segundo piso, detalló en su testimonio, “se apagó todo y sentí un gran impacto”. Después del accidente, tiene fuertes dolores en el tobillo, la rodilla, la cadera y toda la columna. “Apenas hoy estoy moviéndome”, aseguró.

Tras el golpe, la joven sintió tanto dolor que se acostó en el piso del ascensor por miedo a empeorar alguna lesión y se vio obligada a esperar hasta que alguien la auxiliara. “Toqué el botón de alarma del ascensor y no venía nadie. No tenía señal de celular”, relató. Además, tenía poca batería.

Mientras permanecía recostada dentro del ascensor, temblaba de pánico al imaginar que había sufrido heridas graves o que el elevador podía seguir cayendo antes de que alguien supiera que estaba atrapada allí. Fue entonces cuando decidió grabar un video en caso de que algo peor sucediera.

Experiencia de terror en el ascensor



😨 La médica Michelle Figueroas vivió minutos de pánico absoluto cuando el ascensor de su edificio en Córdoba cayó desde un piso once.



💬 En el video que publicó en redes sociales cuenta: "Empezó a bajar superrápido. Chocó contra el menos… pic.twitter.com/7B8DdnyJUn — RLC Noticias (@rlcnoticias) November 20, 2025

“Se sintió un golpe muy fuerte, se corrieron los espejos, se rompió el techo, se rompió por todos lados el ascensor. Me golpeé, estoy acostada, esperando que lleguen los bomberos, la policía, los técnicos, alguien para sacarme. No sé qué hacer, no sé a quién llamar”, decía la médica en la filmación mientras lloraba desconsoladamente.

Figueroa esperó 45 minutos hasta ser rescatada. “Me sacaron en el piso 15. Eso es lo que a mí me llama la atención. No sé qué pasó. Lo único que sé es lo que vivía ahí adentro, movimiento, oscuridad y terror, literalmente terror", contó. A pesar de que sintió cómo se desplomaba, aclaró que posiblemente el ascensor bajó y volvió a subir después del impacto.

Desde entonces, la Municipalidad de la Provincia de Córdoba clausuró el ascensor hasta detectar la falla.

Por el momento, Michelle Figueroa reconoció que debe utilizar los otros dos ascensores habilitados porque no puede subir tantas escaleras, pero lo hace acompañada de su madre o su novio, que viajaron inmediatamente desde Salta al enterarse del accidente. /TN