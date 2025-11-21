¡Los pilotos del TC2000 ya están en Salta!

El TC2000 vuelve a Salta después de seis años y los primeros pilotos ya llegaron a la provincia, listos para un fin de semana de adrenalina y espectáculo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

Entre ellos se encuentran Gabriel Ponce de León y Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing), Franco Vivian (Chevrolet YPF) y Marcelo Ciarrocchi (Honda Racing), junto a los locales de la Fiat Competizione, Juan Pablo y Pablo Alé, padre e hijo.

a1Esperan más de 15 mil salteños en el autódromo para disfrutar del TC2000

El evento, que se desarrollará desde hoy hasta el 23 de noviembre, incluye también competencias de la Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y Zonal del NOA. 

Para esta edición, el autódromo capitalino recibió mejoras y reacondicionamiento, garantizando seguridad y condiciones óptimas para los pilotos y el público. 

Cronograma TC2000 en Salta

Viernes 21 de noviembre

17.30 hs: Tanda libre autorizados y debutantes

Sábado 22 de noviembre

8.50 hs: TC2000 Shakedown

9.20 hs: TC2000 Entrenamiento 1

11.40 hs: TC2000 Entrenamiento 2

14 hs: Fiat Competizione Clasificación

14.40 hs: TC2000 Clasificación 1 Vuelta Lanzada

15.45 hs: Fiat Competizione Carrera 1

Domingo 23 de noviembre

9.30 hs: TC2000 Tanques Llenos

11.25 hs: Fiat Competizione Carrera 2

12.30 hs: TC2000 Carrera 40 minutos + 1 vuelta

