¡Los pilotos del TC2000 ya están en Salta!Deportes21/11/2025
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años y los primeros pilotos ya llegaron a la provincia, listos para un fin de semana de adrenalina y espectáculo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.
Entre ellos se encuentran Gabriel Ponce de León y Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing), Franco Vivian (Chevrolet YPF) y Marcelo Ciarrocchi (Honda Racing), junto a los locales de la Fiat Competizione, Juan Pablo y Pablo Alé, padre e hijo.
El evento, que se desarrollará desde hoy hasta el 23 de noviembre, incluye también competencias de la Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Para esta edición, el autódromo capitalino recibió mejoras y reacondicionamiento, garantizando seguridad y condiciones óptimas para los pilotos y el público.
Cronograma TC2000 en Salta
Viernes 21 de noviembre
17.30 hs: Tanda libre autorizados y debutantes
Sábado 22 de noviembre
8.50 hs: TC2000 Shakedown
9.20 hs: TC2000 Entrenamiento 1
11.40 hs: TC2000 Entrenamiento 2
14 hs: Fiat Competizione Clasificación
14.40 hs: TC2000 Clasificación 1 Vuelta Lanzada
15.45 hs: Fiat Competizione Carrera 1
Domingo 23 de noviembre
9.30 hs: TC2000 Tanques Llenos
11.25 hs: Fiat Competizione Carrera 2
12.30 hs: TC2000 Carrera 40 minutos + 1 vuelta