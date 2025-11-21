¡Los pilotos del TC2000 ya están en Salta!

El TC2000 vuelve a Salta después de seis años y los primeros pilotos ya llegaron a la provincia, listos para un fin de semana de adrenalina y espectáculo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

Entre ellos se encuentran Gabriel Ponce de León y Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing), Franco Vivian (Chevrolet YPF) y Marcelo Ciarrocchi (Honda Racing), junto a los locales de la Fiat Competizione, Juan Pablo y Pablo Alé, padre e hijo.

El evento, que se desarrollará desde hoy hasta el 23 de noviembre, incluye también competencias de la Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y Zonal del NOA.

Para esta edición, el autódromo capitalino recibió mejoras y reacondicionamiento, garantizando seguridad y condiciones óptimas para los pilotos y el público.

Cronograma TC2000 en Salta

Viernes 21 de noviembre

17.30 hs: Tanda libre autorizados y debutantes

Sábado 22 de noviembre

8.50 hs: TC2000 Shakedown

9.20 hs: TC2000 Entrenamiento 1

11.40 hs: TC2000 Entrenamiento 2

14 hs: Fiat Competizione Clasificación

14.40 hs: TC2000 Clasificación 1 Vuelta Lanzada

15.45 hs: Fiat Competizione Carrera 1

Domingo 23 de noviembre

9.30 hs: TC2000 Tanques Llenos

11.25 hs: Fiat Competizione Carrera 2

12.30 hs: TC2000 Carrera 40 minutos + 1 vuelta