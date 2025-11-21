Chicoana te invita a disfrutar de su gastronomía y su plaza histórica: “La calidez de nuestra gente te espera”

Con la llegada del fin de semana largo, la pintoresca localidad de Chicoana se posiciona como un destino turístico ideal. A solo 45 kilómetros de Salta capital, aproximadamente una hora en auto, el pueblo combina accesibilidad, calidez humana y una oferta gastronómica que mezcla tradición y novedades.

El intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, en diálogo con CNN Salta, destacó los pilares que hacen de su municipio un lugar atractivo para los visitantes. “Primeramente, creo que la calidez de su gente, con esa sencillez del pueblo, en este ámbito tan lindo, cuidado a través de los tiempos, con fachadas del 1900. Es una accesibilidad cercana y un lugar donde poder venir a disfrutar”, afirmó.

La gastronomía es uno de los principales atractivos. Alrededor de la plaza central, los visitantes podrán disfrutar de la producción propia de cada local, con tamales y empanadas como protagonistas, según explicó Ivetich.

A pesar de un año complejo, el intendente destacó un repunte en las reservas y la actividad del fin de semana largo: “Fue un año duro para todos, pero en estos últimos meses tratamos de repuntar un poco. Este fin de semana veo números importantes de reservas”, agregó.

Por último, resaltó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer el sector: “La meta es sostener y potenciar a Chicoana como un destino elegible tanto para los salteños como para visitantes de otras provincias”.