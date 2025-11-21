Cuánto perdió el billete de $20.000 a un año de su lanzamiento

El billete de $20.000 pesos cumplió un año, se trata del billete con mayor denominación en el país.

Con el contexto inflacionario, en los últimos doce meses dejaron en claro que, aun en su corto recorrido, el billete sufrió un deterioro acelerado en su poder adquisitivo.

Cuando el billete comenzó a circular, en noviembre de 2023, el kilo de asado costaba $7.524, lo que permitía comprar 2,7 kilos con un solo billete.



Hoy ese mismo corte alcanza los $11.776 -de acuerdo con datos del INDEC-, reduciendo la compra posible a apenas 1,7 kilos. En números simples, una pérdida del 36% en apenas un año. Lo mismo se observa en otros cortes: el kilo de cuadril subió de $9.131 a $14.687, lo que significa pasar de adquirir 2,2 kilos a solo 1,4.



Otro ejemplo claro es el aceite de girasol de 1,5 litros. En noviembre de 2023 costaba $3.296; con $20.000 podían comprarse 6,1 botellas. Hoy vale en promedio $5.012 y el mismo billete solo alcanza para cuatro unidades, un retroceso del 38%. Incluso en categorías donde la suba fue más moderada, como el pan francés tipo flauta -que pasó de $3.041 a $3.909- el poder adquisitivo del billete se redujo un 23%.

