El Coro Provincial de Personas Mayores sube a escena este fin de semana en su tercer aniversario

La presentación será este sábado 22 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Música, el Coro Provincial de las Personas Mayores conmemora su tercer aniversario.

En esta ocasión se presentarán en la Capilla del Seminario en Mitre 892.

El Coro nació en 2022, cuentan con la dirección del maestro Ariel Muñoz, Blanca Zintak y María Lidia Muñoz, el Coro, está conformado por 150 personas mayores de 60 años.

El concierto aniversario de este sábado promete ser una velada inolvidable donde el repertorio, elegido con el corazón, reflejará la trayectoria y la profunda conexión de sus integrantes.