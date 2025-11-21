Orán: clausuraron una fiesta clandestina, tenían más de 100 botellas

Por denuncias de los vecinos, en la mañana de hoy se clausuró una fiesta clandestina en la localidad de Orán.

Dos hombres están acusados de realizar una fiesta clandestina por lo que fueron infraccionados. La misma se había realizado en un quincho ubicado en pasaje Sevilla de Orán.

Al momento de llegar la policía, se efectuó el despeje de las personas y el secuestro de alrededor de 100 envases de bebidas alcohólicas.