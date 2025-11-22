Trabajadores de Vialidad Nacional en estado de alerta y movilización

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, realizará asambleas en todos los distritos del país y mantendrá el estado de alerta permanente, en el marco de las negociaciones paritarias que vienen sosteniendo desde la semana pasada con la Secretaría de Trabajo.

Luego de un encuentro sin resultados y la designación de una nueva audiencia para el próximo jueves 27 de noviembre a las 15, los trabajadores viales reclaman una urgente actualización salarial luego de no recibir ningún aumento desde noviembre de 2024.

Aleñá encabezó una reunión virtual con las comisiones, delegados y afiliados de todo el país, en la que expusieron el estado de la paritaria. Allí, se señaló el “grave contexto de desfinanciamiento del organismo y sin actualización salarial desde noviembre de 2024”, lo que impacta directamente “en el bolsillo de cada trabajador y trabajadora vial”, supo la Agencia Noticias Argentinas.