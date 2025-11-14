Nuevo aumento para los bancarios: El salario inicial será de casi $2 millones

La Asociación Bancaria logró un aumento salarial del 2,3% para octubre de 2025, lo que eleva el salario inicial del sector a $1.959.956,26. Esta actualización impacta en todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca los adicionales convencionales y no convencionales.

Así lo informó el sindicato que lidera Sergio Palazzo en un comunicado de prensa, en el que detalla que a lo largo de los primeros 10 meses del año la suma de los aumentos aplicados alcanza un 24,8% acumulado respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2024.

En el marco de las condiciones laborales específicas, el Día del Bancario pasó a tener un monto mínimo de $1.747.233,21, que se reconoce como parte de los beneficios adicionales para los empleados en esa fecha.

El impacto de la suba salarial pactada no se limita a la remuneración básica. Según lo informado oficialmente, la actualización alcanza a todos los conceptos convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos. Esto incluye adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad, consolidando un esquema que se plantea como referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.