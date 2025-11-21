Balearon en Tucumán a una nena de 7 años mientras jugaba en el patio de su casa

Una nena de 7 años recibió un disparo en la cabeza luego de que un grupo de delincuentes llegó y abrió fuego frente a la vivienda donde ella estaba jugando.

El lamentable hechos sucedió ayer en la provincia de Tucumán, cuando la niña jugaba en el patio de su casa junto a otros chicos cuando cuatro delincuentes llegaron a la casa y uno de ellos empezó a disparar.

La víctima, que recibió un disparo en la frente, fue trasladada por sus familiares a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada con asistencia mecánica y tiene un pronóstico reservado.

Por el hecho hay dos personas identificadas, uno de ellos menor de edad, y otros dos que permanecen prófugos.