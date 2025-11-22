Salta vuelve a ser sede internacional con el Grand Prix de Atletismo de Fuerza en Animaná

La localidad de Animaná, fue la elegida entre nuestros Valles Calchaquíes, para ser hoy sede del Grand Prix Internacional “Daniel Issa” de Atletismo de Fuerza, una competencia de jerarquía mundial que reúne a delegaciones de América, Europa y Asia. El evento se desarrolla desde las 16 hasta las 21 en la tradicional calle de la Recova, frente a la Municipalidad, posicionando al municipio y a la provincia como anfitriones de un encuentro deportivo de escala global.

Animaná recibe a representantes de México, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, mientras que desde Europa llega Portugal y desde Asia lo hacen Sri Lanka, India, Uzbekistán y Kazajistán. En total, 25 atletas internacionales compiten en pruebas de alto nivel dentro de la disciplina Strongman, incluyendo arrastre, levantamiento, transporte y resistencia. Las categorías de competencia abarcan la rama masculina con +110 kg y –110 kg, y la rama femenina con divisiones adaptadas al reglamento internacional.

La presencia de delegaciones extranjeras no solo realza la importancia del evento, sino que también potencia la proyección turística y cultural de los Valles Calchaquíes. La organización cuenta con el acompañamiento del Municipio de Animaná, la Secretaría de Deportes y el Gobierno de la Provincia de Salta, que continúan impulsando actividades deportivas internacionales para fortalecer el desarrollo del interior.

Además del impacto deportivo, el encuentro permite difundir los beneficios del atletismo de fuerza, una disciplina que favorece el aumento de la masa muscular, mejora la densidad ósea y contribuye a la prevención de lesiones. También promueve la estabilidad corporal, la buena postura y el bienestar emocional, aspectos fundamentales para una vida saludable. Estas prácticas, cada vez más extendidas en distintos países, consolidan al deporte de fuerza como una herramienta integral para el cuidado de la salud.

Con la realización del Grand Prix Internacional “Daniel Issa”, Salta reafirma su rol como sede de competencias de alto rendimiento que atraen a atletas de tres continentes y fortalecen la integración deportiva global.