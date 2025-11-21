Sorpresivos allanamientos en Rosario de la Frontera por el caso de la narcoavioneta

El expediente que investiga la caída de la narcoavioneta en la provincia de Salta, un hecho que permitió el secuestro de una impresionante cantidad de cocaína y por el cual ya existen varios imputados, sumó novedades en las últimas horas. ¿Qué pasó?

Ocurre que la Justicia Federal habría ordenado una serie de procedimientos en el sur provincial, reactivando la investigación sobre la red criminal que operaba en la zona de la frontera, según la información compartida por varios medios de las localidades de esa área.

Aparentemente ligada a la investigación central del caso, se conoció la realización de un allanamiento este jueves en la ciudad de Rosario de la Frontera. El operativo, que generó un gran revuelo en el sector, se llevó a cabo en el Barrio Mundial, con la participación conjunta de personal de la Policía de Salta (Drogas Peligrosas) y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En base a información trascendida de manera extraoficial, estos procedimientos estarían directamente vinculados a la caída de la avioneta que transportaba el cargamento de estupefacientes en la zona.

El caso tomó estado público cuando la avioneta, fue hallada abandonada en un campo remoto, con su valiosa carga de droga en el interior. Las pesquisas de la Justicia Federal se centraron en identificar y capturar a los involucrados, logrando la detención e imputación de varios sujetos, entre argentinos y bolivianos.