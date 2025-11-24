Tragedia en Anta: Un obrero murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de una garrafa

Un trágico incendio ocurrido este domingo por la tarde provocó la muerte de un trabajador y dejó a otro gravemente herido en una finca ganadera ubicada en el paraje Centro 25 de Junio, dentro del área conocida como Salta Forestal y cercano a Joaquín V. González. La información fue dada a conocer por medios locales de Anta, ya que hasta el momento no existe un parte oficial sobre lo sucedido.

El siniestro se originó tras la explosión de una garrafa en una casilla rodante situada a pocos metros del poblado. Según los testimonios publicados por portales de la zona, la detonación habría provocado un fuego de rápida propagación que consumió por completo la estructura.

Dentro de la casilla se encontraba un trabajador oriundo de Río del Valle, quien falleció a causa de las severas quemaduras sufridas. Un segundo empleado, que se encontraba en las inmediaciones, fue trasladado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde permanece con pronóstico reservado.

Dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel 8 de Agosto trabajaron para controlar el incendio, que demandó varios minutos de intensas tareas. Las causas exactas de la explosión aún se desconocen, aunque las primeras versiones señalan una posible falla en el sistema de gas de la casilla.

La tragedia generó profundo dolor en Centro 25 de Junio, un pequeño paraje rural que brinda servicios básicos a familias y trabajadores del área forestal. La cercanía del siniestro a la zona escolar incrementó el impacto emocional entre los vecinos, que permanecen a la espera de datos oficiales y novedades sobre el estado del trabajador herido.