Balearon a un adolescente en un barrio de Orán, habría un policía involucrado

Ayer, un adolescente de 15 años resultó herido por un disparo de arma de fuego en el barrio Taranto, en la ciudad de Orán.

Según informó el medio Orán Conectado, un integrante de la Policía habría utilizado su arma reglamentaria en el marco de un intento de robo.

El menor fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, aunque no se difundieron detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Las autoridades continúan investigando para determinar cómo ocurrieron los hechos y si se adoptarán medidas adicionales en relación al procedimiento policial.