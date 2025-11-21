¡Un susto! Un desperfecto mecánico provocó el incendio de un ascensor en el centro

Policiales
incendiocentro

Pasadas las 20:30, el sistema de emergencias 911  recibió un alerta por humo en un edificio de peatonal Florida, entre Urquiza y Alvarado. De inmediato se desplazaron al lugar bomberos y personal policial. 

Según publicó Pue, el foco igneo se originó en el ascensor del edificio, aparentemente por un desperfecto mecánico.

Afortunadamente las llamas fueron sofocadas rápidamente por  Bomberos y no se registraron personas lesionadas o afectadas por el hecho, aunque si se registraron daños materiales en el ascensor.

Bomberos revisó el edificio y constató que el foco igneo había sido controlado, retirándose del lugar. 

incendioooflorida

Lo más visto
