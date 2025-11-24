Empleados de comercio: Cuánto cobrarán en diciembre con el aumento y aguinaldo

Los empleados de comercio de todo el país reciben en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se suma a la liquidación del mes aunque con fechas diferenciadas. Este cierre de año llega además con un incremento salarial del 1% y una suma fija de $40.000, de acuerdo con la grilla vigente de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador entre julio y diciembre, por lo que el monto varía según la categoría y el salario más alto del semestre.

Los sueldos de diciembre por categoría (sin incluir el aguinaldo)

A partir del aumento y de la suma fija, los trabajadores perciben los siguientes montos según la escala 2025:

Personal de maestranza

Maestranza A: $1.095.795

Maestranza B: $1.098.852

Maestranza C: $1.109.560

Administrativos

Administrativo A: $1.107.268

Administrativo B: $1.111.860

Administrativo C: $1.116.448

Administrativo D: $1.130.218

Administrativo E: $1.141.690

Administrativo F: $1.158.519

Cajeros

Cajero A: $1.111.091

Cajero B: $1.116.448

Cajero C: $1.123.333

Auxiliares

Auxiliar A: $1.111.091

Auxiliar B: $1.118.740

Auxiliar C: $1.143.985

Auxiliares especializados

Auxiliar Especializado A: $1.120.274

Auxiliar Especializado B: $1.134.041

Vendedores

Vendedor A: $1.111.091

Vendedor B: $1.134.044

Vendedor C: $1.141.690

Vendedor D: $1.158.519

Estos valores incluyen el 1% de aumento y la suma fija, pero no contemplan el aguinaldo, que se liquida aparte.

Aguinaldo: fecha límite de pago y cálculo proporcional

La ley indica que la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, existe un margen de cuatro días hábiles adicionales, por lo que el límite legal se extiende hasta el 24 de diciembre.

El SAC corresponde a empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Quedan excluidos quienes no están registrados, los monotributistas y quienes trabajan de manera informal sin aportes.

¿Cómo se calcula el aguinaldo proporcional?

Si un trabajador no completa el semestre, se liquida de forma proporcional. Para eso se aplica la fórmula:

(Sueldo más alto del semestre / 12) × meses trabajados

Ejemplo: (100.000 / 12) × 6 = $50.000. (La Nación)