Acto en la Legislatura: Sáenz participó de la asunción de los legisladores electos

En una ceremonia realizada este lunes en la Legislatura provincial, asumieron los legisladores salteños electos en los comicios del pasado mes de mayo. El acto contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, autoridades de los tres poderes del Estado y representantes institucionales de toda la provincia.

La jornada inició en la Plaza de la Democracia, donde se izaron las banderas de Argentina, Salta y La Paz. Luego, en el recinto, se llevó adelante la sesión preparatoria del Senado, encabezada por el vicegobernador y presidente natural de la Cámara, Antonio Marocco.

En esta instancia juraron los diez senadores que cumplirán mandato hasta 2029: Iván Burgos (Cachi), Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate), Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital), Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana), Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes), Diego Evaristo Cari (Guachipas), Dani Raúl Nolasco (La Poma), Carlos Nicolás Guitián (Los Andes), Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos) y Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma).

En tanto, los representantes de La Caldera y San Carlos asumirán tras concluir sus funciones como intendentes hasta el 10 de diciembre.

Más tarde se realizó la sesión de la Cámara de Diputados, donde tomaron juramento los 30 diputados que ejercerán hasta el año 2029. También se eligieron las autoridades del cuerpo para el período legislativo 2025–2027.

La actividad contó con la presencia de la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, intendentes, legisladores, autoridades militares y miembros de Gendarmería, entre otros invitados.