Frustran robo en escuela de Metán, hallaron pelotas y útiles abandonados

La madrugada del domingo, alrededor de las 1:30, un vecino de la escuela N°4146 Juan Vucetich, ubicada entre Balcarce y Tucumá, Metán, alertó haber visto a tres hombres salir corriendo desde el interior del establecimiento al notar su presencia.

Según informó la Policía, el alertante se acercó hasta las rejas del edificio y observó en el interior varias pelotas de distinto tipo, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, personal del Grupo de Tareas Comunitarias (GTC) llegó al lugar y realizó un relevamiento del predio.

La vicedirectora de la institución, Adelina Carmen Quispe, de 58 años, se hizo presente para colaborar con la inspección. Tras verificar los sectores internos, confirmó que no había daños en puertas o ventanas y que los elementos encontrados no pertenecen a la escuela primaria, según el control realizado por el personal directivo.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de 6 pelotas de fútbol, 2 de vóley, 1 de básquet y 1 tupper transparente con diversos elementos de escritura, materiales que habrían sido abandonados por los implicados al huir.

La investigación continúa para intentar identificar a los tres sospechosos observados por el vecino, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.