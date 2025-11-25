SAETA capacitó a más de 50 choferes en Seguridad Vial

Con la participación de más de 50 choferes e inspectores de la empresa Ale Hnos. responsable de operar el corredor 5, se inició hoy la capacitación sobre seguridad vial que dictará la Subsecretaría de Seguridad Vial del Gobierno de la Provincia.

Este ciclo incluirá a todas las empresas operadoras en distintas jornadas en las que se abordarán múltiples temáticas.

El presidente de SAETA, Claudio Mohr asistió a la apertura de la jornada, saludando a los presentes y agradeciendo el compromiso de la empresa en la capacitación de su personal. "Quiero agradecerles porque su participación hace que el transporte sea cada vez mejor, de calidad y más seguro. Desde SAETA nos propusimos ser más que una empresa que traslade gente de un punto a otro, porque estamos convencidos del rol social que cumplimos y por eso queremos seguir dando al usuario servicios y beneficios", señaló Mohr.

Conducción reflexiva, situaciones de riesgo, ejercicios grupales, maniobras de riesgo, homeostasis del riesgo, fueron algunos de los temas abortados desde un punto de vista informativo pero también reflexivo.