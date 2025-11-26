El peor nieto: Se emborrachó y amenazó a su abuelo

Un joven fue imputado de forma provisional por el fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas. El joven de 20 años sería aparentemente el autor de los délitos de amenazas y desobediencia judicial en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención.

El denunciante es el abuelo del acusado, quien relata que su nieto se encuentra en situación de calle y que en reiteradas oportunidades se presentó en su domicilio en estado de ebriedad, comportándose agresivo y amenazándolo.

Pese a las medidas de restricción que se dispusieron oportunamente, días atrás, regresó al lugar y amenazó contra su integridad nuevamente, por lo que solicitó la intervención policial.