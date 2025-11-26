Programa PAE: La joven imputada por robo muestra mejorías y busca una segunda oportunidad

Conocido el caso de la joven de 18 años imputada por robo y que está siendo contenida por un programa del Estado Nacional, InformateSalta dialogó con Noel Birones, referente del programa PAE que funciona a nivel nacional y remarcó que el programa está destinado a adolescentes y jóvenes que hayan vivido en dispositivos de cuidado estatal.

Para ingresar, deben cumplir dos requisitos: “Se trata de la voluntariedad de ser parte del programa y, segundo, tener una medida de protección excepcional, que significa haber sido separados de su familia de origen”, señaló. María cumplió ambas condiciones antes de alcanzar la mayoría de edad, por lo que pudo incorporarse al PAE.

Respecto a su situación judicial, Briones aclaró que, si bien la joven enfrenta una causa penal, en ningún momento estuvo privada de la libertad. “Nosotros tomamos el caso y vimos que, si bien ella tenía una situación penal, podía continuar en libertad. Hablamos con la jueza y se le dio la posibilidad de realizar salidas, trabajar su autonomía progresiva y, desde el programa, acompañarla en ese proceso”, explicó.

Acompañamiento integral hacia la autonomía

El PAE (Programa de Acompañamiento para el Egreso) brinda apoyo a quienes egresan de los dispositivos de cuidado estatal y deben iniciar su vida adulta. Este acompañamiento se materializa a través de un referente personal y un aporte económico nacional.

Sobre este último punto, Briones detalló: “Lo que tiene que ver con el beneficio económico es el equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que mensualmente PAE Nación deposita en una tarjeta. Es una tarjeta precarga que se entrega a cada joven cuando cumplen los 18 años y la reciben hasta los 21 años. Es para poder alquilar, comprarse lo que necesiten; tienen que seguir estudiando, trabajar, y nosotros acompañamos para que puedan hacer buen uso de este dinero”.

Además, subrayó el rol del referente provincial que acompaña a cada joven en la toma de decisiones propias de la vida adulta, con capacitación constante para atender adecuadamente cada situación.

Etapas y alcance del programa

La Ley que da marco al PAE establece una etapa inicial entre los 13 y 17 años para quienes viven en dispositivos de cuidado. Durante ese tiempo, el Estado garantiza acceso a educación, salud y vivienda. Si el adolescente es adoptado o regresa con su familia, el acompañamiento finaliza. Pero si cumple 18 años dentro del sistema, inicia la etapa 2, que se extiende hasta los 21 años.

Actualmente, la provincia tiene bajo su cuidado 117 adolescentes y jóvenes, de los cuales alrededor de 66 son mayores de 18 años, aunque la cifra varía mensualmente.

Un caso inédito

Sobre el caso de María, Briones destacó que se trata de un abordaje novedoso para el programa: “Ella es el primer caso que articulamos con Penal Juvenil, porque toda nuestra población está dentro del sistema de protección y en dispositivos de cuidado. Este es el primer caso que estamos abordando con María”.

Finalmente, el referente del PAE valoró el compromiso de la joven: “Vemos un cambio y vemos la disposición que ella está poniendo para tomar esta oportunidad que se le brindó” cerró por InformateSalta.







