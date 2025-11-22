Tiene 18 años, está imputada por robo y no tiene familia: La justicia tomó medidas para que no sea reincidente

La joven tiene 18 años y no cuenta con una familia que la apoye, es por eso que la justicia tomó medidas especiales en su caso.

Es que la jueza en lo penal Juvenil de Primera Nominación Tatiana Dip Torres hizo lugar al pedido de egreso pautado de una adolescente que está alojada en un hogar lo que le permitirá adquirir autonomía de manera gradual.

Actualmente se encuentra dentro del Programa Nacional de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Está imputada por robo y tiene medidas de restricción contra la víctima.

Según dictaminó la jueza, el fin de la medida es permitir que la adolescente adquiera autonomía en forma gradual. Es por esto que autorizó que salga del hogar donde reside sólo para las actividades del programa PAE o para cumplir con turnos médicos, siempre acompañada del referente asignado.

Dentro del hogar la adolescente deberá cumplir con los horarios y las normas internas y las salidas aceptadas funcionarán como una transición hacia su eventual egreso definitivo.

Lo dispuesto no afecta la investigación penal y con las medidas adoptadas se busca además evitar reincidencias futuras a través del acompañamiento y el seguimiento profesional.