¿Con cuántos mazos se juega póker? ¿Cuántas variantes existen de este famosísimo juego de mesa? Si quieres saber esto, además de otros datos interesantes del póker, te invitamos a continuar leyendo esta guía. Aquí, trataremos los puntos más relevantes del póker online, y te daremos consejos que te permitirán mejorar tus probabilidades de ganar en Pin Up y en cualquier otro casino online. ¡Adelante!

Cuántos mazos se usan en el póker – La verdad revelada



El póker convencional se juega con dos mazos de naipes, cada uno, distinguible por su reverso. Uno de los mazos es de color negro, y el otro, de color rojo. Si bien, es un dato algo común, no todos suelen recordarlo con exactitud, al igual que la jerarquía de manos del juego. Por ello, también te refrescamos el valor de cada combinación de cartas en el póker:

Escalera real . Conocida por ser la mano más alta del póker, la escalera real está conformada por el 10, la J, la Q, la K y el as.

. Conocida por ser la mano más alta del póker, la escalera real está conformada por el 10, la J, la Q, la K y el as. Escalera de color . La segunda de la jerarquía también es una escalera, solo que menos difícil de conseguir, pues solo necesitas cinco números dispuestos en orden, y que sean, a su vez, del mismo palo.

. La segunda de la jerarquía también es una escalera, solo que menos difícil de conseguir, pues solo necesitas cinco números dispuestos en orden, y que sean, a su vez, del mismo palo. Póker . Esta combinación de cartas consta de cuatro naipes iguales en términos de valía, más una carta cualquiera.

. Esta combinación de cartas consta de cuatro naipes iguales en términos de valía, más una carta cualquiera. Full . He aquí otra gran combinación de naipes que, a diferencia del póker, consta de tres cartas de un valor y dos, de otro.

. He aquí otra gran combinación de naipes que, a diferencia del póker, consta de tres cartas de un valor y dos, de otro. Color . La mano “color” está integrada por cinco naipes de diferente valía, pero del mismo palo.

. La mano “color” está integrada por cinco naipes de diferente valía, pero del mismo palo. Escalera . La escalera es una versión más sencilla de la “escalera real” y de la “escalera de color”, pues consta de cinco naipes en orden, pero sin ser del mismo palo.

. La escalera es una versión más sencilla de la “escalera real” y de la “escalera de color”, pues consta de cinco naipes en orden, pero sin ser del mismo palo. Trío . Consiste en tres cartas del mismo valor.

. Consiste en tres cartas del mismo valor. Doble par . Esta combinación consta de dos parejas de cartas del mismo valor.

. Esta combinación consta de dos parejas de cartas del mismo valor. Par . Tal y como su nombre lo indica, esta mano está compuesta por dos cartas del mismo valor.

. Tal y como su nombre lo indica, esta mano está compuesta por dos cartas del mismo valor. Carta más alta. La carta más alta es, más que todo, una ley que dictamina quién gana cuando no hay ninguna combinación en la mesa o cuando, por el contrario, dos o más jugadores poseen la misma mano.

Tipos de póker – Variantes más populares



Ahora que ya sabes con cuántos mazos se juega el póker, llegó el momento de hablar de las variantes más populares de este conocido juego de mesa. Cabe señalar que, al igual que otros juegos de la misma categoría, el póker cuenta con muchas variantes populares:

Texas Hold’Em

Es la variante más popular de póker, tomando en cuenta que es la que se juega con mayor frecuencia tanto en casinos online como en casinos físicos. Esta versión se distingue por su dinámica: los jugadores reciben dos cartas que pueden combinar con cualquiera de los cinco naipes comunitarios. Así, el objetivo se reduce a forjar la mejor mano posible.

Omaha Hi

En el Omaha Hi, los jugadores reciben cuatro cartas que solo ellos pueden visualizar. Ahora bien, el croupier coloca tres cartas sobre la mesa, de manera que se deben combinar dos de las cuatro cartas ocultas con las tres comunitarias. Esta medida puede dificultar un poco las cosas, pero, al final, todo es cuestión de práctica.

Omaha Hi-Lo

El Omaha Hi-Lo preserva la misma dinámica que el Omaha Hi, con la única diferencia de que el premio o bote se divide entre la combinación más alta y la más baja.

Card Draw

Podría decirse que el Card Draw es una de las variantes menos restrictivas del póker online. ¿Por qué? Aquí, puedes deshacerte de tantos naipes como quieras en un gran intento por forjar la mejor mano. Inicialmente, recibes cinco cartas, y tienes la libertad de ir cambiándolas hasta cierto punto.

7-Card Stud

Tal y como su nombre lo indica, el 7-Card Stud se distingue de las otras variantes por su dinámica. En vez de recibir dos cartas, los jugadores empiezan cada ronda con tres naipes que pueden combinar con cualquiera de las cuatro cartas comunitarias. Son cinco cartas en total que habrá en juego, y el objetivo consiste en forjar la mejor mano con cinco de esas siete cartas.

2-7 Triple Draw

Sin duda, se trata de una variante totalmente opuesta a lo estándar. Aquí, gana el jugador con la mano más baja. Al inicio de cada ronda, se reparten 5 cartas y, como acabamos de mencionar, la victoria se la lleva el jugador que posea la peor mano.

Conclusión



Tomando en cuenta que ya sabes con cuántos mazos se juega al póker y que ya conoces cuáles son las variantes más populares de este juego de mesa, solo tienes que practicar. Más allá de conocer el póker cuántos mazos se usan en una partida, debes familiarizarte con la dinámica de la variante que quieras probar.