Intendentes pidieron en el Congreso una reducción del IVA

La comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados recibió a intendentes de todo el país, que respaldaron formalmente una propuesta para incluir en la próxima reforma tributaria una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios.

La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un “efecto cascada”, que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio.

El encuentro fue organizado por el presidente de la comisión, el diputado nacional de Encuentro Federal, Juan Brügge, y contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas.

Estuvieron intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.