AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSeS anunció fecha de pago antes de las fiestas y cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó que en diciembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un incremento del 2,3%, correspondiente al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. Este sistema ajusta automáticamente los valores según la inflación difundida por el INDEC.

Además del aumento, el organismo anticipó que los pagos se realizarán antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de garantizar que las familias beneficiarias cuenten con los montos acreditados antes de las celebraciones de fin de año.

La medida alcanza tanto a titulares de la AUH como a beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE), quienes también recibirán el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, el programa destinado a reforzar la compra de alimentos y productos esenciales.

¿Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en diciembre 2025?



Con la actualización, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH: $97.993,42

AUH con discapacidad: $319.082,20

Cabe recordar que los titulares perciben mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante es retenido y se acumula para ser cobrado una vez al año mediante la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre

Los valores de la Tarjeta Alimentar para diciembre de 2025 quedaron fijados en:

Familias con un hijo o Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita en la misma fecha que la AUH o la AUE, según corresponda.

Calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar



Los titulares cobrarán ambos beneficios en la misma fecha, de acuerdo con la terminación del DNI:

-DNI 0: martes 9 de diciembre

-DNI 1: miércoles 10 de diciembre

-DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre

-DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre

-DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre

-DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre

Pago del 20% retenido y presentación de la Libreta AUH



El 20% acumulado durante 2025 se liquida una vez que el titular presenta la Libreta AUH. La presentación correspondiente a este período puede realizarse de manera digital hasta el 31 de diciembre, a través de mi ANSeS, desde la web oficial o mediante la aplicación móvil.

Este trámite permite acreditar:

-Controles de salud

-Esquema de vacunación

-Escolaridad de niños y adolescentes

-Una vez validada la documentación, se habilita el cobro del complemento retenido.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH



El organismo detalló el procedimiento para completar la gestión:

1-Ingresar a mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2-Acceder a Hijos > Libreta AUH y verificar la información registrada.

3-Si falta completar algún dato, seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo.

4-Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o escuela para su certificación.

5-Tomar una foto del formulario completo, en buena calidad, formato JPG y menor a 3 MB.

Subir la imagen desde mi ANSeS en la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.

6-El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando la presentación