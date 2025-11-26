AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSeS anunció fecha de pago antes de las fiestas y cuánto se cobra

AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSeS anunció fecha de pago antes de las fiestas y cuánto se cobraSociedad26/11/2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó que en diciembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un incremento del 2,3%, correspondiente al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. Este sistema ajusta automáticamente los valores según la inflación difundida por el INDEC.
Además del aumento, el organismo anticipó que los pagos se realizarán antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de garantizar que las familias beneficiarias cuenten con los montos acreditados antes de las celebraciones de fin de año.
La medida alcanza tanto a titulares de la AUH como a beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE), quienes también recibirán el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, el programa destinado a reforzar la compra de alimentos y productos esenciales.
¿Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en diciembre 2025?
Con la actualización, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
AUH: $97.993,42
AUH con discapacidad: $319.082,20
Cabe recordar que los titulares perciben mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante es retenido y se acumula para ser cobrado una vez al año mediante la presentación de la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar: montos de diciembre
Los valores de la Tarjeta Alimentar para diciembre de 2025 quedaron fijados en:
Familias con un hijo o Asignación por Embarazo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio se acredita en la misma fecha que la AUH o la AUE, según corresponda.
Calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar
Los titulares cobrarán ambos beneficios en la misma fecha, de acuerdo con la terminación del DNI:
-DNI 0: martes 9 de diciembre
-DNI 1: miércoles 10 de diciembre
-DNI 2 y 3: jueves 11 de diciembre
-DNI 4 y 5: viernes 12 de diciembre
-DNI 6 y 7: lunes 15 de diciembre
-DNI 8 y 9: martes 16 de diciembre
Pago del 20% retenido y presentación de la Libreta AUH
El 20% acumulado durante 2025 se liquida una vez que el titular presenta la Libreta AUH. La presentación correspondiente a este período puede realizarse de manera digital hasta el 31 de diciembre, a través de mi ANSeS, desde la web oficial o mediante la aplicación móvil.
Este trámite permite acreditar:
-Controles de salud
-Esquema de vacunación
-Escolaridad de niños y adolescentes
-Una vez validada la documentación, se habilita el cobro del complemento retenido.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH
El organismo detalló el procedimiento para completar la gestión:
1-Ingresar a mi ANSeS con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
2-Acceder a Hijos > Libreta AUH y verificar la información registrada.
3-Si falta completar algún dato, seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo.
4-Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o escuela para su certificación.
5-Tomar una foto del formulario completo, en buena calidad, formato JPG y menor a 3 MB.
Subir la imagen desde mi ANSeS en la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.
6-El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando la presentación