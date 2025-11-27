Hoy se realizará una nueva marcha por Vicente Cordeyro

Hoy se realizará una nueva marcha por Vicente CordeyroSociedad27/11/2025
Este jueves desde las 20:00, familiares de Vicente Cordeyro encabezarán una nueva marcha en Plaza 9 de julio en pedido de justicia por la muerte del excomisario.
La concentración será en la explanada del Cabildo, donde también se espera que participen familiares de Lautaro Ramasco y Javier Saavedra.
La marcha será alrededor de la Plaza 9 de Julio con la participación de familiares y allegados a las víctimas.
