Hoy se realizará una nueva marcha por Vicente Cordeyro

Este jueves desde las 20:00, familiares de Vicente Cordeyro encabezarán una nueva marcha en Plaza 9 de julio en pedido de justicia por la muerte del excomisario.

La concentración será en la explanada del Cabildo, donde también se espera que participen familiares de Lautaro Ramasco y Javier Saavedra.

La marcha será alrededor de la Plaza 9 de Julio con la participación de familiares y allegados a las víctimas.