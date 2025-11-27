Vecinos del centro de la ciudad amanecieron con armas en sus veredas

Vecinos del barrio Hernando de Lerma encontraron en los últimos días diferentes armas hechizas, llamadas también armas tumberas, en las veredas de sus casas. Es que según pudo saber InformateSalta al menos dos vecinos encontraron lo que serían puñales.

La zona en dónde se hicieron los hallazgos corresponde a la del canal ubicado en Ituzaingó y Corrientes, en dónde en las últimas semanas se estuvieron llevando a cabo diferentes operativos de limpieza y despeje. En sintonía, se han intensificado los patrullajes aseguró una fuente policial.

La mayor actividad policial en el lugar pudo haber originado que malhechores buscarán deshacerse de sus armas.

De acuerdo a la misma fuente, este tipo de arma de fabricación casera suele usarse para cometer diferentes actos delíctivos. Aunque la mayoría de las veces solamente funciona como elemento para causar miedo, también es usada como objeto punzante para ataques de puñaladas.