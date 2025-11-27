¿Invertir desde los 13 años? Sostienen que “es una responsabilidad muy grande para un adolescente"

La reciente habilitación para que adolescentes de entre 13 y 17 años puedan abrir cuentas de inversión en Argentina generó un fuerte debate. Para comprender cómo puede impactar esta medida en las adolescencias, InformateSalta dialogó con la Lic. Natalia Heredia, psicóloga especialista en niños y adolescentes, quien advirtió sobre los riesgos que implica otorgar responsabilidades económicas tan tempranas.

Heredia explicó que esta etapa de la vida ya implica un enorme esfuerzo emocional, cognitivo y corporal. “La adolescencia es una etapa en donde el adolescente está en crecimiento, desarrollando su identidad, su personalidad, sus elecciones y su vocación. Es un momento en donde la energía está puesta hacia adentro; por eso es tan compleja también para los padres”, señaló.

En este contexto, consideró que sumar el manejo de inversiones resulta desproporcionado. “Ya están en una montaña rusa de emociones. Si me voy a poner a pensar si sube o baja una inversión, si pongo o saco la plata, eso corresponde a los adultos. Darles esa responsabilidad es sacarlos de su rol”, remarcó.

"El manejo del dinero para solventar necesidades es una función del padre o adulto responsable"

Para la especialista, el adolescente tiene derecho a estar enfocado en su crecimiento emocional y en su vida cotidiana sin cargas que no le corresponden. “El manejo del dinero para solventar necesidades es una función del padre o adulto responsable. Si ya delegamos eso a los hijos, estamos redistribuyendo roles de manera incorrecta”, sostuvo.

Heredia también cuestionó el argumento oficial que plantea la medida como una forma de promover la educación financiera. “Si quieren fomentar eso, que haya una materia en la escuela que se llame educación financiera. Pero mandarlos a invertir sin saber nada es totalmente ilógico”, opinó.

Asimismo, advirtió que la frontera entre invertir y apostar puede volverse difusa en esta etapa. “Hay una línea muy fina entre el manejo de dinero online y la lógica del casino. Estoy observando que muchos adolescentes están vinculados con juegos y casinos online. El que empieza por un manejo aparentemente sano puede pasarse muy rápido al otro lado. Es riesgoso”, alertó.

“Ahorrar está bien. Invertir es otra cosa”

Si bien reconoció que algunas herramientas digitales ya forman parte de la vida diaria, como las billeteras virtuales utilizadas para enviar o ahorrar dinero, marcó un límite claro. “Ahorrar está bien. Invertir es otra cosa”, diferenció.

En su análisis general, Heredia concluyó que la medida puede generar más problemas que beneficios. “Para mí es, en su mayor parte, algo negativo. Capaz podría entenderlo un poco más si tuviera otros objetivos y reglamentaciones, pero a simple vista no me parece algo bueno ni justificado”, expresó.

Finalmente, remarcó que mientras se aceleran procesos económicos en niños y adolescentes, otras áreas fundamentales siguen relegadas. “Fomentemos la gestión emocional, pero no he visto ninguna portada con eso”, cuestionó.