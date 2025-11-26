¿Necesidad económica o placer?: el boom de la venta de contenido erótico y las apuestas como “salida fácil” en los jóvenes

La sanción a una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras difundirse que realizaba videos eróticos grabados con uniforme oficial, volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que crece sin freno en Argentina: jóvenes –sobre todo mujeres– que recurren a la venta de contenido sexual como forma alternativa de ingreso económico. En un país donde el salario promedio apenas supera los gastos básicos, muchos ven en plataformas digitales como OnlyFans o sus imitaciones una fuente “rápida” para hacer dinero. Sin embargo, detrás del espejismo aparecen consecuencias profesionales, sociales y emocionales que no siempre se miden.

Trabajo sexual digital: entre el anonimato imposible y el impacto permanente



La mayoría de quienes ingresan a este tipo de plataformas lo hacen bajo el supuesto de que “nadie cercano lo va a ver” o que puede ser un paso temporal. Con el tiempo descubren algo que ya estudian sociólogos y especialistas en seguridad digital: en Internet nada es temporal, nada queda en privado y nada desaparece.

El caso de la agente porteña revela el choque entre el boom del “emprendimiento azul” (como lo llaman en redes) y la incompatibilidad con responsabilidades profesionales, sobre todo cuando se representa al Estado o se porta un uniforme. Más allá de la sanción disciplinaria, el contenido ya está circulando. Eso implica que, incluso si abandona la plataforma, su imagen seguirá dando vueltas, una marca indeleble conocida como Huella digital, que puede condicionar futuras oportunidades laborales.

Una persona incluso si abandona la plataforma, su imagen seguirá dando vueltas, una marca indeleble que puede condicionar futuras oportunidades laborales.

Mientras ellas venden contenido, ellos apuestan: dos escapes de la crisis



Paralelamente, otro dato llama la atención: los varones jóvenes crecen en el consumo de contenido erótico pago, y además disparan en otro tipo de adicción digital: las apuestas online.

Según datos recientes de la Asociación de Loterías de Argentina, el 75% de quienes juegan en plataformas de apuestas son hombres de entre 14 y 35 años. La publicidad agresiva, el marketing de influencers deportivos y la ilusión de “hacer plata fácil” empuja a miles a un círculo de endeudamiento silencioso, tan normalizado como preocupante.

Además, estudios revelan que el 40 % de quienes apuestan online con frecuencia presentan algún indicio de problema asociado —adictivo o emocional—, evidenciando los riesgos de este tipo de ludopatías digitales.

El 75% de quienes juegan en plataformas de apuestas son hombres de entre 14 y 35 años.

Mientras ellas monetizan su cuerpo como mercancía digital, muchos varones creen que pueden conseguir dinero rápido apostando, otro espejismo que termina atrapándolos en deudas o compulsiones difíciles de controlar.





Una cultura que celebra lo inmediato y castiga lo real



Tanto el auge de las apuestas como el auge del contenido erótico pago comparten una raíz común: la crisis económica y la cultura de la inmediatez. Un país donde el esfuerzo tarda demasiado en rendir y ganar dinero de modo convencional parece cada vez menos atractivo para los jóvenes. Pero las supuestas “soluciones rápidas” terminan con daños más complejos: estigmas, adicciones, violencia digital, pérdida de identidad profesional y vidas condicionadas por un error de 10 minutos en Internet.

El desafío no es moralizar, sino entender el contexto y ofrecer alternativas laborales reales, respeto, educación financiera y un debate serio sobre el consumo digital. Porque el problema no es sólo que la policía haga videos, ni que los chicos apuesten. El problema es que Argentina abandona a sus jóvenes a la lógica del “hacer plata como sea”.