Habrá testeos gratuitos de VIH en la Usina Cultural

Habrá testeos gratuitos de VIH en la Usina CulturalSalud29/11/2025
A través de una iniciativa del hospital Señor del Milagro este lunes se llevarán adelante testeos gratuitos de VIH en la Usina Cultura.
La jornada también contará con actividades de concientización y prevención entre las 10 y las 13. Para esto, estarán presentes infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.
El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.
Salta ya registró 785 casos de sífilis en lo que va del año: Es prevenible y tiene tratamiento gratuito
