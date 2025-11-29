Habrá testeos gratuitos de VIH en la Usina Cultural

A través de una iniciativa del hospital Señor del Milagro este lunes se llevarán adelante testeos gratuitos de VIH en la Usina Cultura.

La jornada también contará con actividades de concientización y prevención entre las 10 y las 13. Para esto, estarán presentes infectólogos del hospital y de la Cruz Roja filial Salta.

El test rápido permite obtener resultados en pocos minutos, favoreciendo el diagnóstico temprano y el acceso inmediato al tratamiento.