Aumento de ANSES: Cuánto cobran los jubilados, pensionados, AUH, SUAF y PNC en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que los haberes de diciembre tendrán un aumento del 2,34%, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Además, los jubilados y pensionados que perciben la mínima recibirán un bono de $ 70.000 y el aguinaldo, mientras que los titulares de AUH y SUAF también accederán a bonos adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?



Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM: $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Requisitos para acceder al bono de $ 70.000

El bono está destinado a quienes cobran la jubilación mínima, que en diciembre será de $ 340.879,59. Con el adicional, el haber total alcanzará $ 410.879,59.

Quienes perciban más que la mínima, pero menos que $ 410.879,59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope. Los beneficiarios que superen ese monto no accederán al extra.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se paga?

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.