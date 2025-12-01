Por la quita de subsidios, advierten un “tarifazo gradual pero inevitable” en Orán

Ante el inminente impacto que tendrá la quita de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, Carlos Manzur, delegado del Ente Regulador de Servicios Públicos en Orán, señaló que el “tarifazo será gradual pero inevitable” y comenzará a sentirse en los próximos meses.

Manzur confirmó que el recorte “ya está decidido” y que solo quedarán subsidiados 300 kilovatios mensuales para los usuarios cuyos ingresos no superen tres canastas básicas. El resto será reclasificado de oficio, bajo criterios que calificó como “discrecionales” por parte de la Secretaría de Energía.

“Habrá cambios de categoría de prepo y muchos quedarán afuera sin saberlo. El año que viene va a haber sorpresas y habrá que ajustarse el cinto”, advirtió.

El funcionario anticipó que el impacto será progresivo pero sostenido, ya que las boletas irán absorbiendo una mayor parte de los ingresos de las familias: “Con ingresos congelados, cada vez destinaremos más a pagar los servicios públicos”, contó en Nuevo Diario.

