A pesar de la suba del combustible, el boleto de colectivo no aumentará en Salta

A pesar de los continuos aumentos en los combustibles y los altos costos del servicio, Claudio Mohr, titular de SAETA, confirmó a InformateSalta que “hasta fin de año, y tal vez también en enero, no está previsto ningún aumento” en la tarifa del colectivo.

“En noviembre hubo seis aumentos de combustible que se suman a los del año, pero aun así se logró mantener la tarifa”, destacó.

En ese contexto, aclaró que la tarifa de Salta se encuentra entre las más bajas del país. “Hoy ya estamos prácticamente cerca del puesto 40 a nivel nacional. En algún momento, cuando aumentamos la tarifa, estábamos a mitad de tabla, y hoy ya nos acercamos al final de la tabla”, aseguró.

Para ejemplificar, señaló que en Santa Fe la tarifa alcanza los $1.580 y en Corrientes los $1.890. “Y así podría mencionar muchos otros lugares donde los valores están muy por encima de los nuestros”, agregó.

Sin el subsidio provincial, precisó que el valor real de un boleto urbano, sería de aproximadamente $3.200, casi el triple del precio actual.

Para finalizar, resaltó además que, gracias al esfuerzo propio y al apoyo de la provincia, se mantiene una tarifa plana para municipios como Coronel Moldes, Chicuana, El Carril, Quijano y La Caldera. “Hay que tener en cuenta que, según la distancia recorrida, las tarifas deberían ser escalables; no es lo mismo viajar ocho kilómetros que 60”, concluyó.