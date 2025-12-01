Más de 220 conductores alcoholizados durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad Vial, junto a la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta, realizó controles vehiculares en toda la provincia y detectó a 229 conductores alcoholizados, quienes fueron sancionados según lo establece la legislación vigente.

En total, se controlaron más de 8.600 vehículos en rutas provinciales, nacionales y calles de distintas jurisdicciones, y se practicaron más de 5.600 test de alcoholemia.

Además, se detectaron 1.231 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

La Subsecretaría de Seguridad Vial destacó que los operativos tienen un carácter preventivo y de concientización, con el objetivo de fomentar conductas responsables y reducir los índices de siniestralidad en la provincia.