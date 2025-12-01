Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico en semifinales

Gimnasia de La Plata dio el golpe y se metió en semifinales. El equipo de La Plata, le ganó 2-0 a Barracas Central en su cancha.

Con este contundente triunfo se metió en las semifinales del Torneo Clausura donde enfrentará a su clásico rival, Estudiantes.

Panaro marcó el 1-0 en el primer tiempo en una jugada tan al límite (parecía offside) que fue convalidada luego de la intervención del VAR. El Lobo le perdonó la vida al Guapo en el segundo tiempo, pero lo liquidó en tiempo de descuento con otro gran gol de Franco Torres.