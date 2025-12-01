Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico en semifinales

Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico en semifinalesDeportes01/12/2025
Gimnasia de La Plata dio el golpe y se metió en semifinales. El equipo de La Plata, le ganó 2-0 a Barracas Central en su cancha.
Con este contundente triunfo se metió en las semifinales del Torneo Clausura donde enfrentará a su clásico rival, Estudiantes.
Panaro marcó el 1-0 en el primer tiempo en una jugada tan al límite (parecía offside) que fue convalidada luego de la intervención del VAR. El Lobo le perdonó la vida al Guapo en el segundo tiempo, pero lo liquidó en tiempo de descuento con otro gran gol de Franco Torres.
Te puede interesar
Se conocieron los nominados para Deportista del Año 2025: "Siguen surgiendo nuevos valores"
Guillermo CaliuoloDeportes01/12/2025
Lo más visto
Código Salta: "Con la incorporación de una aerolínea completamos todo el círculo"
Guillermo CaliuoloTurismo01/12/2025