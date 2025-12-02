¡A tener cuidado! Cliente usó un comprobante trucho y estafó a una pollería

Una pollería denunció ser victima de una estafa tras un pago de transferencia que nunca impactó en las cuentas del comercio.

Según comentó la dueña del local, el hecho ocurrió 20 días atrás, cuando un hombre realizó una compra y envió un comprobante al contacto de WhatsApp, pero se trataba de una captura de pantalla no el PDF, donde no figuraba el nombre del sujeto.

“Nosotros tratamos de corroborar la transferencia y ese día un descuido de mi empleado por 3 minutos en que me demoré yo de contestarle si había ingresado el pago” comentó a Somos Noticias.

Si bien se comunicaron con el sujeto por WhatsApp para decirle que el pago no impactó, en un principio se mostraba firme que lo había efectuado pero luego de demostrarle que no hubo movimiento en el banco empezó a prometer que iba a cancelar el monto: “Le dije mirá, si no logro una solución con vos voy a tener que hacer público el tema para prevenir a otros comerciantes, me dijo que venía y nunca apareció”.

“No me queda otra alternativa que dar una alerta para que no le pase a otra persona”.

A esto agregó que la empresa donde supuestamente trabaja el hombre, no existiría, ya que buscaron información de la misma y no lograron encontrarla.

“A todos nos cuesta, esa es la realidad, mantener un negocio cuesta mucho, yo sé que no voy a poder recuperar el dinero porque si no lo recuperé en 20 días no creo” dijo Ana.

Aprovechó la oportunidad para pedir a los clientes paciencia y empatía para esperar que impacte el pago de transferencia o por QR: “Por ahí lo toman de mala manera o que es mala atención pero es la única manera que nosotros tratamos de cuidar la mercadería y tener el respaldo al momento de entregarla”.