Ente Regulador: “Tenemos que ser más eficientes en cómo administramos los subsidios”

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, brindó detalles sobre el proceso de actualización tarifaria que comenzará a regir y remarcó que los cambios están previstos por ley, dentro del esquema que fija topes y limita los incrementos.

“Esto estaba previsto en una ley”, aclaró Saravia al explicar que las actualizaciones responden únicamente al mecanismo establecido. En ese sentido, recordó que los aumentos tienen un tope y que “se corresponden únicamente con el índice que publica el INDEC”, descartando cualquier incremento por fuera de lo estipulado.

Saravia destacó también que en la provincia se mantienen las tarifas diferenciales para las zonas cálidas, que buscan aliviar el impacto de la factura en regiones donde la demanda de energía es mayor por cuestiones climáticas.

“Seguimos con tarifas para zonas cálidas y tenemos que ver cómo seguimos para ser mejores en el momento de administrar el subsidio”, señaló.

Sin embargo, el titular del Ente volvió a remarcar una de las principales preocupaciones del organismo: la falta de inversión de la empresa distribuidora.

“No ha habido inversiones en la infraestructura eléctrica”

En ese marco, indicó que el Ente continúa exigiendo que Edesa priorice las zonas de mayor demanda, especialmente ante las altas temperaturas y el aumento del consumo.

Saravia detalló además que, durante este año, la empresa acumuló importantes penalidades:

Más de $3.000 millones en multas por la duración y frecuencia de los cortes.

Otros $2.000 millones por variaciones en la tensión del servicio.

“Seguimos planteando que la empresa priorice donde la demanda es más alta”, sostuvo, al insistir en la necesidad de mejoras urgentes en la red eléctrica para evitar interrupciones y problemas en la prestación.