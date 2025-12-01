“No hagan tonterías con la salud”: Médico salteño criticó el acto antivacunas en el Congreso

El reciente acto antivacunas encabezado por la diputada Marilú Quiroz en el Congreso donde un hombre mostró supuestas “secuelas” tras aplicarse la vacuna contra el Covid-19 reavivó el debate sanitario y generó un fuerte rechazo en el sector médico. En Salta, el pediatra e infectólogo Dr. Antonio Salgado dialogó con Informate Salta y fue contundente: “Las vacunas son la única manera de evitar el regreso de enfermedades que ya estaban en el olvido”.

“Hay cada vez más gente que es antivacuna y hay que entender que las vacunas son la única manera de mitigar el impacto de enfermedades que parecían del pasado, como el sarampión”, sostuvo Salgado al analizar el impacto que pueden tener discursos irresponsables desde la política.

El especialista remarcó que el reciente brote de sarampión en la región se originó en una comunidad de origen boliviano residente en Uruguay, cuyos integrantes son antivacunas y no cuentan con esquemas completos. “No están vacunados y pasaron por ocho jurisdicciones desde Santa Cruz de la Sierra hasta Montevideo. De esa manera terminan contagiando gente”, explicó.

Ante este escenario, el infectólogo insistió en la consulta inmediata ante la presencia de síntomas compatibles: “Cualquier paciente que tenga fiebre junto con una erupción en la piel debe consultar de inmediato ante la posibilidad de sarampión, y por supuesto, vacunarse”.

Salgado también apuntó contra la diputada que promovió el acto en el Congreso:

“Es importante que la gente confíe de nuevo en las vacunas, que el interlocutor sea confiable. Y que alguien con poder político en la Argentina no haga estas tonterías”

Consultado sobre la situación del dengue, el especialista llevó tranquilidad: “La mayoría de la sociedad ya está inmunizada, con anticuerpos neutralizantes contra el dengue. Entonces no habría posibilidad de un brote por ahora”, afirmó.

La comunidad médica coincide en que episodios como el protagonizado en el Congreso no solo confunden a la población, sino que ponen en riesgo la salud pública en un contexto donde el sarampión y otras enfermedades prevenibles vuelven a aparecer.