Martín Diez Villa participó de la cena anual del CEA y destacó la oportunidad de fortalecer los vínculos entre Argentina y Estados Unidos

El Defensor General, Dr. Martín Diez Villa, participó de la Cena Anual del Centro de Estudios Americanos (CEA), un tradicional encuentro que reúne a referentes políticos, diplomáticos, empresariales y académicos para analizar el presente y las perspectivas de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad contó con la presencia del presidente del CEA, Luis Sabini; el canciller Guillermo Francos Quirno; y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Lámela. También asistieron jueces, legisladores nacionales y provinciales, empresarios, catedráticos y especialistas en comercio exterior, política pública y cooperación internacional. En ese marco, Diez Villa representó a la provincia de Salta, manteniendo intercambio con distintos actores vinculados a inversión, tecnología y justicia.

A lo largo del evento, el Defensor General resaltó la importancia histórica del vínculo entre Argentina y Estados Unidos, subrayando que el actual contexto político, marcado por la coincidencia y la sintonía entre los mandatarios de ambos países, abre una oportunidad para profundizar la agenda bilateral. Señaló que ese escenario favorece tanto el crecimiento del intercambio comercial como el desarrollo de colaboraciones técnicas y académicas que pueden resultar especialmente valiosas para la provincia.

Diez Villa destacó también el potencial de cooperación en materia de justicia, particularmente en experiencias comparadas como los juicios por jurados, las reformas procesales y la incorporación de inteligencia artificial a los distintos niveles del sistema judicial. También hizo referencia a las posibilidades de articulación en ámbitos económicos y productivos, como la minería y las cadenas de valor vinculadas al desarrollo tecnológico.

El encuentro, organizado por el CEA, cumplió su objetivo de crear espacios de diálogo entre los sectores público y privado para profundizar el entendimiento entre ambos países. En ese contexto, la presencia de Diez Villa aportó la perspectiva de Salta en temas estratégicos y reforzó la intención provincial de participar activamente en debates nacionales sobre cooperación internacional, innovación institucional y desarrollo económico.

La cena concluyó con un llamado general de los organizadores a sostener una agenda de trabajo bilateral estable y de largo plazo, en la que las provincias, según destacaron, juegan un rol clave para expandir oportunidades de inversión y fortalecer lazos institucionales.