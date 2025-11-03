Más de 27 mil alumnos salteños serán evaluados en el Operativo Aprender 2025

El próximo miércoles 12 de noviembre, se llevará a cabo en todo el país el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2025, destinado a estudiantes de 6° grado de Nivel Primario de escuelas públicas y privadas.

La evaluación medirá los aprendizajes en Lengua y Matemática, mediante preguntas cerradas, y además incluirá cuestionarios complementarios para estudiantes, docentes y directivos, con el objetivo de relevar información sobre el contexto educativo.

El operativo establecido por el Artículo 95 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, es coordinado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y, en Salta, por la Unidad de Evaluación Jurisdiccional (UEJ).

El objetivo central es obtener datos diagnósticos sobre el nivel de desempeño académico y las condiciones de aprendizaje, para orientar políticas públicas y estrategias pedagógicas que mejoren los resultados escolares.

En el caso de Salta, el operativo alcanzará a 749 escuelas de gestión estatal y privada, tanto urbanas como rurales, con la participación de 27.354 estudiantes distribuidos en 1.466 secciones de sexto grado.

Los resultados clasificarán el desempeño de los alumnos en cuatro niveles: Avanzado, Satisfactorio, Básico y Por debajo del Básico, siendo los dos últimos considerados como niveles a mejorar.