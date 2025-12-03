Es adolescente, tiene 15 años y busca un hogar

Una adolescente de 15 años busca un hogar para sumarse. La búsqueda es nacional.

Actualmente, la joven reside en un dispositivo de protección de la provincia, y la familia que quiera sumarse a su vida debe dar continuidad y acompañamiento a su proceso positivo actual, sosteniendo los espacios educativos y profesionales que la contienen.

Es estudiantes, actualmente, va a una escuela técnica con orientación en agricultura y cursa el tercer año. Su esfuerzo y evolución son evidentes; gracias al tratamiento profesional, logró avances notorios en parámetros personales y sociales.

Es importante mencionar que cuenta con certificado único de discapacidad (CUD), un aspecto de su vida que, lejos de definirla, es manejado a través de un proceso positivo que las futuras familias deberán ayudar a sostener.

Las familias que quieran conocerla o postularse puede comunicarse al correo electrónico [email protected] o el número telefónico 0387 – 4258026, disponible de lunes a viernes de 8 a 13.