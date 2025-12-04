Este viernes reabre el Complejo Xamena: entradas a $800 y capacidad para 7 mil personas

Con la llegada del calor y el inicio de diciembre, los natatorios municipales abrirán oficialmente sus puertas este viernes 5 de diciembre, dando inicio a una temporada que promete gran concurrencia. Alejandro Rotondi, encargado de los natatorios, dialogó con Informate Salta y adelantó cómo se prepararon las instalaciones para recibir a miles de familias.

“Empezamos mañana, empezamos diciembre con muchas ganas”, expresó, destacando que en las últimas semanas se trabajó a contrarreloj para poner en condiciones todo el predio. Según comentó, se realizaron importantes refacciones y mejoras en sectores que estaban deteriorados o sin uso.

“Restablecimos y reformamos el lugar que estaba medio en desuso; se recuperaron los baños, los asadores, se hizo una salida de emergencia nueva y una rampa para discapacitados”, detalló.

El encargado remarcó que la temporada será inclusiva y con beneficios especiales: “Las personas con discapacidad ingresan con un acompañante; los jubilados también tienen un descuento. Queremos que vengan a pasarla bien, a compartir. Hay mesas, comercios… todo para que cuando vengan no tengan que volver a salir”.

Tarifas de ingreso

$800 Mayores

$500 Menores

Con respecto al uso del predio, aclaró que se permitirá colocar carpas durante el día, pero no permanecer por la noche: “Pasar el día sí, pero la noche no, porque priorizamos el motorhome”.

Los natatorios cuentan actualmente con una capacidad aproximada para 7 mil personas, con la posibilidad de reforzar la seguridad y el personal según la demanda: "Tenemos guardavidas con 7 puestos en la pileta y cuando sube la capacidad se refuerza”, aseguró.

De cara a las fiestas, el encargado adelantó que se evalúa un cierre temporal: “Para Navidad estamos pensando en cerrar para mantenimiento”, sostuvo.

Con instalaciones renovadas y tarifas accesibles, los natatorios municipales se preparan para ser uno de los espacios preferidos por los salteños durante el verano.