¡Últimos lugares! Solo quedan algunos cupos para las Colonias de Vacaciones de la Municipalidad

Con una alta demanda desde las primeras horas, continúan abiertas las inscripciones para las Colonias de Vacaciones Inclusivas de la Municipalidad de Salta, destinadas a niños de 6 a 14 años.

Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes, en diálogo con InformateSalta, indicó que todavía quedan cupos disponibles, aunque “muy pocos y divididos por grupos de edades”. "La demanda de colonias es muy grande, es una necesidad", indicó.

Según explicó, las colonias son totalmente gratuitas, y contemplan 1.500 lugares para niños y 350 para adultos mayores. “Si no van a asistir, pedimos que avisen. A la tercera falta injustificada se da la baja y se incorpora a un niño de la lista de espera”.

Las colonias funcionarán del 2 al 31 de enero, todos los días hábiles, y se desarrollarán en el balneario Carlos Xamena y el complejo Nicolás Vitale, mientras que el natatorio Juan Domingo Perón, de plaza Alvarado, se reservará para la actividad de adultos mayores.

Para finalizar, detalló que la propuesta incluye una amplia grilla pedagógica y recreativa. Además de actividades deportivas, se dictarán talleres de alimentación saludable, cocina básica, higiene personal y cuidado integral.