No eran disfraces: Clausuraron dos fiestas clandestinas en el Valle de Lerma

Durante el fin de semana, efectivos de la Policía de Salta intervinieron en dos fiestas clandestinas que se desarrollaban sin autorización en las localidades de Cerrillos y El Carril, en el marco de los operativos preventivos que se despliegan en distintos puntos del Valle de Lerma.

En Cerrillos, personal de la Comisaría 1 del Distrito de Prevención 11 infraccionó a una mujer de 23 años por violar el artículo 124 de la Ley Contravencional, que prohíbe la realización de eventos sociales no autorizados. El encuentro, detectado a través de una publicación en redes sociales, se llevaba a cabo en una vivienda del barrio El Huerto, donde se procedió al desalojo de los concurrentes.

En tanto, en El Carril, efectivos de la Comisaría 4 del mismo distrito actuaron ante una alerta ciudadana y clausuraron otra fiesta clandestina que se desarrollaba en una finca ubicada sobre la ruta provincial 62. En este caso, un joven de 21 años fue infraccionado bajo la misma figura contravencional.

Desde la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) se dispusieron las actuaciones correspondientes y se recordó la vigencia de las normas que regulan la organización de eventos masivos y reuniones privadas.

Ambos procedimientos se enmarcan en los controles especiales desplegados durante el fin de semana largo, donde se registró una gran cantidad de fiestas de disfraces organizadas en diferentes puntos del Valle de Lerma, muchas de ellas sin autorización.