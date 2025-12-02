Condenaron a un profesor por abusar durante años de una alumna menor de edad

Un profesor de 52 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el abuso sexual simple agravado de una alumna menor de edad en el ámbito escolar desde que la víctima tenía 13 hasta los 16 años.

El docente, que se desempeñaba en un colegio secundario de Rosario de la Frontera, fue denunciado por someter a la menor a un trato sexual inapropiado y tocamientos dentro del establecimiento educativo.

En el veredicto, el juez Ramón Haddad le ordenó además el cumplimiento de reglas de conducta específicas.

No obstante, lo absolvió por el beneficio de la duda respecto de los delitos de exhibiciones obscenas y desobediencia judicial.

En el mismo fallo, dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.