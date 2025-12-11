La niña que se encadenó en Tartagal, sólo debía declarar en Cámara Gesell, pero interpretó mal la citación

Esta mañana se vivieron momentos de tensión en la ciudad de Tartagal, cuando una niña de 12 años decidió encarnarse.

La menor había sido citada por la justicia para declarar en Cámara Gesell debido a que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal. Producto de esta situación, hoy está embarazada. Por la causa, se encuentra imputado un hombre de 19 años.

Esta mañana, había sido citada para declarar en Circuito Cerrado de Televisión, y contar los hechos. Sin embargo, ella interpretó que la estaban convocando para una interrupción del embarazo que se encuentra cursando a raíz del hecho que le tocó vivir.

Ante esta confusión, tomó la decisión de encadenarse. Tras eso, inmediatamente una psicóloga del Ministerio Público, le explicó junto a una referente de su comunidad, porqué estaba allí. La niña entendió y posteriormente declaró.

El juez ordenó la detención del hombre involucrado en la denuncia por abuso, mientras avanza la causa.